Tsuyoshi Kodama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsuyoshi Kodama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsuyoshi Kodama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsuyoshi Kodama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsuyoshi Kodama 28 Aralık 1987 tarihinde Suita, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 児玉 剛 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsuyoshi Kodama Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Tsuyoshi Kodama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tsuyoshi Kodama'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tsuyoshi Kodama Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tsuyoshikodama_official/

Tsuyoshi Kodama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsuyoshi Kodama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsuyoshi Kodama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsuyoshi Kodama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2006 yılında Kansai Univ.

1 Eylül 2006 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2007 yılında Kansai Univ.

1 Şubat 2010 yılında Kyoto Sanga

1 Şubat 2014 yılında Ehime FC

6 Ocak 2017 yılında Monte. Yamagata

4 Ocak 2019 yılında FC Tokyo

Tsuyoshi Kodama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsuyoshi Kodama şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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