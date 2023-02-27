Tsuyoshi Ogashiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsuyoshi Ogashiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsuyoshi Ogashiwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsuyoshi Ogashiwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsuyoshi Ogashiwa 9 Temmuz 1998 tarihinde ---, Gunma şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小柏 剛 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsuyoshi Ogashiwa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NP&MR yapmaktadır. Tsuyoshi Ogashiwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tsuyoshi Ogashiwa'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Tsuyoshi Ogashiwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsuyoshi Ogashiwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsuyoshi Ogashiwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsuyoshi Ogashiwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Meiji Uni

21 Temmuz 2020 yılında H. C. Sapporo

31 Ocak 2021 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2021 yılında H. C. Sapporo

Tsuyoshi Ogashiwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsuyoshi Ogashiwa şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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