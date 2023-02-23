Tsvetelin Chunchukov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsvetelin Chunchukov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsvetelin Chunchukov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsvetelin Chunchukov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsvetelin Chunchukov 26 Aralık 1994 tarihinde Pazardzhik şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Цветелин Чунчуков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsvetelin Chunchukov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Tsvetelin Chunchukov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tsvetelin Chunchukov'nin CSA Steaua ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tsvetelin Chunchukov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsvetelin Chunchukov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsvetelin Chunchukov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsvetelin Chunchukov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2013 yılında Rakovski 2011

30 Haziran 2014 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2015 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2017 yılında Cherno More

17 Aralık 2017 yılında Slavia Sofia

21 Ağustos 2020 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2021 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Sepsi OSK

3 Şubat 2022 yılında Chindia

30 Haziran 2022 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2022 yılında CSA Steaua

Tsvetelin Chunchukov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsvetelin Chunchukov şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Tsvetelin Chunchukov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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