Tsvetelin Enchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsvetelin Enchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsvetelin Enchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsvetelin Enchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsvetelin Enchev 7 Temmuz 2002 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Цветелин Евелинов Енчев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsvetelin Enchev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tsvetelin Enchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tsvetelin Enchev'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tsvetelin Enchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsvetelin Enchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tsvetelin Enchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsvetelin Enchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dunav

Tsvetelin Enchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsvetelin Enchev şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.