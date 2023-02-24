Tsvetelin İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsvetelin İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsvetelin İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsvetelin İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsvetelin İvanov 21 Temmuz 1999 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Цветелин Валериев Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsvetelin İvanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tsvetelin İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tsvetelin İvanov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tsvetelin İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsvetelin İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsvetelin İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsvetelin İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Akademik

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Pleven

Tsvetelin İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsvetelin İvanov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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