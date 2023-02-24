Tsvetelin Radev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsvetelin Radev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsvetelin Radev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsvetelin Radev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsvetelin Radev 21 Aralık 1988 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Цветелин Петров Радев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsvetelin Radev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tsvetelin Radev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tsvetelin Radev'nin Krumovgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tsvetelin Radev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsvetelin Radev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsvetelin Radev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsvetelin Radev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Nesebar

1 Ağustos 2009 yılında Vihren

1 Şubat 2010 yılında S. Simitli

1 Temmuz 2010 yılında Vihren

1 Ağustos 2011 yılında Nesebar

1 Mart 2012 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2012 yılında Nesebar

1 Temmuz 2014 yılında Vereya

1 Ocak 2016 yılında Spartak Pleven

3 Temmuz 2017 yılında B. Galabovo

1 Temmuz 2020 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2021 yılında Levski Krumovgr

Tsvetelin Radev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsvetelin Radev şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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