Tsvetelin Stavrev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsvetelin Stavrev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsvetelin Stavrev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsvetelin Stavrev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsvetelin Stavrev 20 Nisan 2001 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Цветелин Стоянов Ставрев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsvetelin Stavrev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Euro Play Ltd. yapmaktadır. Tsvetelin Stavrev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tsvetelin Stavrev'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tsvetelin Stavrev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsvetelin Stavrev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsvetelin Stavrev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsvetelin Stavrev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Strumska Slava

1 Temmuz 2021 yılında Levski Ch

1 Temmuz 2022 yılında Vitosha

Tsvetelin Stavrev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsvetelin Stavrev şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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