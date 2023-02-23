Tsvetomir Panov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsvetomir Panov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsvetomir Panov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsvetomir Panov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsvetomir Panov 17 Nisan 1989 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Цветомир Панов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsvetomir Panov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tsvetomir Panov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 10 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tsvetomir Panov'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tsvetomir Panov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsvetomir Panov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsvetomir Panov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsvetomir Panov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2010 yılında Vidima-Rakovski

30 Haziran 2012 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2012 yılında Spartak Pleven

1 Temmuz 2013 yılında Lyubimets

6 Ocak 2014 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2016 yılında Botev Plovdiv

20 Şubat 2018 yılında Ludogorets

10 Ocak 2019 yılında Cherno More

Tsvetomir Panov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsvetomir Panov şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Tsvetomir Panov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 20 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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