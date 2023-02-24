Tsvetomir Vachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsvetomir Vachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsvetomir Vachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsvetomir Vachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsvetomir Vachev 22 Ekim 1998 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Цветомир Валериев Вачев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsvetomir Vachev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tsvetomir Vachev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tsvetomir Vachev'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tsvetomir Vachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsvetomir Vachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tsvetomir Vachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsvetomir Vachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pirin

1 Ocak 2019 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2020 yılında Septemvri Sofia

1 Ocak 2021 yılında Sportist Svoge

28 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Tsvetomir Vachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsvetomir Vachev şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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