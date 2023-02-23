Tsvetoslav Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsvetoslav Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tsvetoslav Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tsvetoslav Petrov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tsvetoslav Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsvetoslav Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tsvetoslav Petrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsvetoslav Petrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tsvetoslav Petrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tsvetoslav Petrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tsvetoslav Petrov 29 Mayıs 1999 tarihinde Vidin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Цветослав Пламенов Петров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tsvetoslav Petrov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Tsvetoslav Petrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Tsvetoslav Petrov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tsvetoslav Petrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tsvetoslav Petrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Tsvetoslav Petrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tsvetoslav Petrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ludogorets II

Tsvetoslav Petrov kimdir

Tsvetoslav Petrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tsvetoslav Petrov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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Tsvetoslav Petrov nereli

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