TSYD Sivas Şubesi üyeleri kahvaltıda buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi üyeleri, "Biz büyük bir aileyiz" sloganıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

TSYD Sivas Şubesince Paşabahçe Kütük Ev'de düzenlenen kahvaltı programına, kentte görev yapan basın mensuplarının yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da katıldı. Aydın ve gazeteciler, programda futbol hakkında sohbet etme imkanı buldu.

Burada konuşma yapan Belediye Başkanı Sami Aydın,belediyenin çalışmalarında basın mensuplarının çok büyük emeği olduğunu vurgulayarak," Göreve başlarken imrenen Sivas değil, İmrenilen Sivas " demiştim. Allah'a çok şükür herkes Sivas'a imreniyor.Başarılı bir 10 yılı geride bıraktık.Sivas her şeyin en iyisine ve en güzeline layık bir şehir "dedi.

TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan, yeni yılın ilk günlerinde Sivas'ta görev yapan basın mensuplarıyla bir arada olmak amacıyla " biz büyük bir aileyiz " sloganı ile kahvaltı düzenlediklerini dile getirerek," TSYD Sivas Şubesi olarak amacımız, birlik ve beraberlik içerisinde Sivas'ımızda görev yapan basın mensuplarının sorunlarına çözüm bulmak, başarılarına destek olmaktır. TSYD sadece spor dalında değil, meslektaşlarımızın tüm sorunlarında çözüm bulmak için çaba sarf eden bir kuruluştur.Biz büyük bir aileyiz ve ailemizin tüm mensuplarının yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz "dedi.

Kaynak: İHA