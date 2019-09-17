TSYD temsilciliğine İbrahim Gürler atandı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Erzincan temsilciliği görevine gazeteci İbrahim Gürler getirildi.

TSYD Genel Merkezi Erzincan temsilciliğine Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Kazankaya Gazetesi muhabiri İbrahim Gürler'i atadı.

TSYD Genel Merkezi Erzincan'da yeni bir yapılanmaya giderek Erzincan temsilciliği görevine gazeteci İbrahim Gürler getirdi. Temsilcilik görevine atanan Gazeteci İbrahim Gürler, amaçlarının medyayla spor camiası arasında köprü olmak olduğunu söyledi. Gürler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye'nin en prestijli derneklerinden olan Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzincan temsilciliği görevine şahsımı atamıştır. Öncelikle beni bu göreve layık gören TSYD Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuz Tongsir'in şahsında tüm TSYD Yönetim Kurulu Üyelerine, çok teşekkür ederim. Ayrıca bu görevi uzun yıllar başarı ile yürüten Mücahit Özdemir'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Erzincan'da her zaman spor ve spor camiasının bir adım daha ileri gitmesi için spor sayfalarımızda her alanda yapılan spor faaliyetlere geniş yer verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Erzincan TSYD temsilciliği görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için ilimizin spor kamuoyu ile sürekli istişare halinde olup, ilimiz spor ve sporcuları için neler yapabileceğimiz konusunda katkıda bulunma gayreti içinde olacağım. TSYD ailesinin bir ferdi olmanın bilinci ve sorumluluğu ile ilimize katkı sağlamak için üzerime yüklenen bu güzel sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için çaba sarf edeceğim. Bu duygu ve düşüncelerle yeni görevimde şahsıma inanan, güvenen ve destek olan tüm dostlarıma selam ve saygılar sunuyorum"

Kaynak: İHA