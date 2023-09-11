TSYD Voleybol Kadınlar Turnuvası başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Kupası başlıyor.

TSYD ile Çukurova Belediyespor Voleybol Takımı tarafından ortaklaşa düzenlenen kadınlar voleybol turnuvasına Çukurova Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, PTT Spor ve Karayolları Spor Kulübü katılıyor. 15-17 Eylül tarihlerinde yapılacak turnuvada her gün iki karşılaşma oynanacak. Turnuva ile ilgili Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, TSYD Adana Şube Başkanvekili Engin Kanber, ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Başantrenör Mustafa Umut Uysal ve takım kaptanları katıldı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadın voleybolunun önemine değinerek, "Bir belediye başkanının görevi sadece olağan belediyecilik hizmetleri değil her zaman söylüyoruz. Bizim görevimiz kentimize değer katacak projelerin altına imza atmaktır. Kentin yarınlarını ve gerçekten Çukurova Belediyesi kadın voleybol takımının kente kattığı değeri sizlere tarif edemem arkadaşlar. Bunun hepiniz farkındasınız. İnşallah bayrağı daha yükseğe taşıyacağız. Hocamıza güveniyoruz. Oyuncularımıza çok inanıyoruz, onlar da çok inandılar, çok güvendiler. İnşallah geçen sene kıl payı kaçırdığımız play-off'u ve ilk altıya girmeyi ben kendim garanti olarak görüyorum. İlk altı ne demek? Avrupa demek. Çukurova Belediyesi'nin ve Adana'mızın adını dünyaya duyurmak demek bu çok önemsediğim bir konu" dedi.

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Başantrenör Mustafa Umut Uysal da bugünden itibaren de hazırlık maçlarımıza başlayacaklarını belirterek, "Eksik olan arkadaşlarımız geldi. Milli takımda olan oyuncularımız geldi. Şu anda tam olarak hazırlıklarımız devam ediyor. Elimizde geniş bir kadro var. Rotasyonu güçlü bir kadro var. Yaş kapasitesi 20 şu anda takımımızın. Ve bu bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bütün hazırlıklarımızı bu turnuvadan itibaren öncelikle 30 Eylül'deki İzmir'de oynayacağımız Türkiye Kupası, daha sonra da 14 Ekim'de içeride oynayacağımız yine Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop olan açılış maçımıza göre yapıyoruz" diye konuştu.

Takım kaptanı Hazal Selin Uygur, bir hazırlık periyodu olacağını kaydederek, "Burada maçları almak istiyoruz, iyi oynamak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu sene hedefimiz başkanımızın da söylediği gibi önce play-off'lar, ardından Avrupa kupaları. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Zaten ona göre güzel bir kadro kurduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)