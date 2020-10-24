Tteokbokki ( Acı soslu pirinç keki ) nasıl yapılır? MasterChef Tteokbokki Tarifi? Malzemeleri?

Tteokbokki (acı soslu pirinç keki) nasıl yapılır?MasterChef Türkiye'de bu akşam yine kıyasıya bir mücadele vardı. Emir ve Eray'ın kaptanlığında yarışan mavi takım ve kırmızı takım birbirinden lezzetli yemekler yaptı. MasterChef Türkiye'de bu akşam Kore Mutfağından yemekler yapıldı. Peki Tteokbokki nedir? Tteokbokki (acı soslu pirinç keki) nasıl yapılır? Tarifi nedir? Tteokbokki malzemeleri nelerdir?

Acı Soslu Pirinç Keki (Tteokbokki) MALZEMELERİ

2 Su Bardağı Pirinç Keki (Garaetteok), (veya 20 Adet)

2.5 Su Bardağı Balık Suyu, Sebze Suyu veya Su

1 Su Bardağı Yeşil Lahana veya Çin Marulu, Şeritler halinde kesilmiş

½ Adet Soğan (Büyük Boy), Dilimlenmiş (yarım ay şeklinde)

½ Adet Havuç (Büyük Boy), Verev kesilmiş

2 Adet Yeşil Soğan, Küçük parçalara kesilmiş

Sosu için:

2-3 Yemek Kaşığı Gochujang

2 Yemek Kaşığı Bal

1 Yemek Kaşığı Esmer Şeker

1 Yemek Kaşığı Soya Sosu (Ganjang)

2-3 Diş Sarımsak, Ezilmiş veya ince kıyılmış

Üzeri için:

Beyaz Susam

Yeşil Soğan

1-2 Adet Katı Pişmiş Yumurta, (isteğe bağlı)

Acı Soslu Pirinç Keki (Tteokbokki) NASIL YAPILIR?

Hazır aldığınız ya da daha önceden kendiniz yapıp dondurduğunuz pirinç keklerini çözülmesi için en az 30 dakika kadar soğuk suda bekletin. Süre bitiminde tüm pirinç keklerini tek tek birbirinden ayırın ve bir süzgeç yardımıyla sudan geçirip, bir kenarda bekletin.

Sarımsağı ince ince kıyın ya da ezin.

Bir kasede acı biber ezmesi, bal, esmer şeker, soya sosu ve sarımsak ezmesini çırparak karıştırın. Hazırladığınız sos karışımını bir kenarda bekletin.



2.5 su bardağı kadar sebze suyunu veya yalnızca suyu bir wok (derin, geniş tava) tavaya dökün ve yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başladıktan sonra hazırladığınız sos karışımını wok (derin, geniş tava) tavaya dökün ve güzelce karıştırın. Karışımı yaklaşık 5 dakika orta dereceli ateşte kendi halinde kaynamaya bırakın.

Lahanayı şeritler halinde kesin. Havuçları verev şekilde kesin. Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Yeşil soğanları küçük parçalar halinde kesin.

Daha sonra sırasıyla pirinç keklerini, havuç, soğan ve lahana dilimlerini wok (derin, geniş tava) tavaya ilave edin ve ara sıra dikkatlice karıştırarak, yaklaşık 5 – 6 dakika daha orta dereceli ateşte kaynatmayı sürdürün. Son olarak yeşil soğanları tavaya ilave edin ve 1 – 2 dakika daha tüm malzemeleri karıştırarak pişirdikten sonra ocağın altını kapatın. (Pişirme sürecinin sonunda sosun kıvamı iyice yoğunlaşmış olacaktır.)

Üzerine beyaz susam taneleri ve yeşil soğan dilimleri serpiştirip, dilerseniz katı pişmiş yumurta dilimleri ile birlikte çok bekletmeden sıcakken servis edin.

Tteokbokki nedir?

Tteokbokki, Kore'de oldukça ünlü bir sokak yemeğidir. Kore'deki pek çok sokakta adım başı tteokbokki satan birilerine rastlamanız mümkündür. 'Acı soslu pirinç keki' diyebileceğimiz tteokbokki, özellikle acı sevenler için bağımlılık yaratacak kadar lezzetlidir. Bol acılı bir yemek olmasından ötürü tteokbokkinin Türk damak tadına hitap ettiğini söyleyebiliriz.

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

MAVİ TAKIM

Eray

Barbaros

Ayyüce

Uğur

Furkan

Serhat

Esra

KIRMIZI TAKIM

Emir

Tanya

Berker

Ebru

Özgül

Sefa