TTK, bin adet oksijenli ferdi kurtarıcı maske satın alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yer altı maden ocaklarında kullanılmak üzere bin adet oksijenli ferdi kurtarıcı maske satın alacak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, yer altı kömür madeni ocaklarında Grup 1 metan gazlı ortamlarda çalışanların yangın veya infilak sonucu oluşan tehlikeli ortamlardan kaçışları esnasında solunum korunmasında kullanılmak üzere bin adet oksijenli ferdi kurtarıcı maske satın alacak. Oksijenli ferdi maskelerin, ferdi kişisel koruyucularla ilgili AB direktifine ve TS EN 13794 standardına uygun olması isteniyor. Maskenin dakikada 35 litrelik (20 x 1,75 litre) soluma ile en az 30 dakikalık kullanım süresine sahip olması, taşıma çerçevesi dahil komple aparatın ağırlığı maksimum 2,8 kilo olması şartnamede yer aldı.

Şartnamede diğer detaylar ise şöyle belirtildi:

"Maske kapalı devre çalışacak, ortam havasından etkilenmeyecektir. Maske çalışmaya başladığı ilk anda solunum torbasına oksijen besleyen ve otomatik olarak çalışan

starter sistemli olacaktır. Solunum torbası; en az 6 litre hacminde, üzerinde hava tahliye valfi olan, solunum sırasında kullanıcıya zararı olmayan, kıvılcım çıkarmayan ve antistatik özellikte (109 ohm aşmayacaktır) olacaktır. Maske; darbeye dayanıklı, dış etkenlerden kaynaklı sebeple açılmayacak şekilde, bel de taşımaya uygun kemer bağlantılı, mühürlü bir muhafaza içinde ve antistatik özellikte olacaktır. Maske açıldıktan sonra kullanılacak solunum ekipmanları ise boyun askılı tipte olacaktır. Kullanım süresi içerisinde soluk alma ve soluk verme direnci her biri için 10 milibar, her ikisinin birlikte toplamı ise 16 milibar" dan fazla olmayacaktır. Maskeye 7,5 milibar pozitif veya negatif basınç uygulandığında sızdırmaz olmalıdır. Sızdırmazlığı kolayca test edilebilmelidir. Maske üzerinde imalatçı adı veya tanıtımı, kullanma-çalışma süresi, orijinal ağırlığı, seri numarası, imal tarihi/raf ömrü veya eşdeğeri belirtilecek; kullanma ve ikaz yazıları açıkça görülebilir, dayanıklı ve Türkçe olacaktır. Yer altı ocak şartlarına uygun sağlamlıkta, toz ve rutubete karşı sızdırmaz olacaktır. Aparatın kullanımı sırasında darbeye maruz kalabilecek parçaları TS EN 13794 Standardına uygun olacaktır. Teklifle birlikte üç adet numune maske verilecektir. Numune maskeler TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Maske Test Laboratuvarında aşağıda belirtilen performans testlerine tabi tutulacaktır. Numune verilmeyen teklifler ve numunesi yeterli performansı gösteremeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır. Garanti süresi içerisinde herhangi bir nedenle (tatbikat, şikayet gibi) açılan maskelerde insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek bir problemle karşılaşılması halinde yüklenici firma ve Kurumumuzca müştereken gerekli inceleme ve tespitler yapılacak, sorunun maskeden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde firmadan temin edilen tüm maskeler (kullanımda olan ve yedekler dahil) partiler halinde sorunun giderildiği yeni maskelerle garanti kapsamında yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Periyodik sızdırmazlık testi gereken maskeler için periyodik test çizelgesi teslimatla birlikte verilecektir. Sızdırmazlık testinin yapılması ile ilgili eğitim teslimatla birlikte Kurumumuz personeline verilecektir."

Tekliflerin verileceği son tarih ise 13.02.2019 saat 15.00 olarak belirtildi.

Kaynak: İHA