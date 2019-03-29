TTK Genel Müdürü Eroğlu, GMİS’i ziyaret etti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Güner, Ercan Gebeş, Muharrem Kiraz, 28 Mart 2019 tarihinde Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) kutlama ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

"Biz bir aileyiz"

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, "Biliyorsunuz, şehrimiz kömür ile birlikte anılan, kömürle birlikte varolan, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu tarafa ülkemizin sanayileşmesine önemli katkıları olan, belki ana iskeletini oluşturan bir şehir. Varlık sebebi kömür olan şehrin tüzel kişilik olarak bir ayağında biz bulunuyoruz. Çalışan madenci kardeşlerimizi, emeğini ortaya koyan madencilerimizi temsilen Genel Maden İşçileri Sendikası bir seçim sürecinden çıktı. Bu seçim sürecinde önce şubeler, arkasından genel kurul yapıldı. Genel Kurulda saygıdeğer başkan ve diğer yönetim kurulu üyeleri görevi devraldılar. Bu nedenle kendilerine bir ziyaretimiz oldu. Hayırlı olmasını diliyorum. Kurumu temsil ettiğimiz yapı, çalışan kardeşlerimiz ayırmadan, severek kullandığım bir kelime, yine altını çizerek kullanıyorum, bir aileyiz. Hep beraber inşallah, işçi kardeşlerimiz, iş ortamımız, iş sağlığı, iş güvenliği açısından birbirine destek olarak, birbirini uyararak, yardımcı olarak birlikte yol almaya çalışacağız. Ben kendilerine tekrar hayırlı olsun diliyorum" dedi.

"İç içe iki kuruluşuz"

GMİS genel Başkanı Hakan Yeşil, ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Birbirine bağlı, iç içe iki kuruluşuz. Büyük bir aileyiz. Genel Müdürümüzün de dediği gibi kurumun işleyişi, Sendikanın işçiler üzerindeki etkisi ve sağlıklı bir yapıyı oluşturmak için barışçıl yollarla istişarede bulunmuş iki kuruluştur. Sayın Genel Müdürümüze ve Genel Müdür Yardımcılarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA