TTK Kandilli ekibi Hatay'da görev yapıyor: 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardılar

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi. Depremler, 10 ilde yaşayan 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

HATAY'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

Bu kapsamda Afet Koordinasyon Merkezinin yönlendirmesiyle depremin etkilediği Hatay'ın Kırıkhan ilçesine giden Türkiye Taşkömürü (TTK) Kadilli Kurtarma Ekibi, kurtarma çalışmalarına başladı.

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ENKAZDAN 10 KİŞİ ÇIKARDILAR

Ekipler 3 farklı enkazda yaptığı çalışmalarda ilk etapta 10 kişiden 8'ini sağ olarak çıkarttı, kurtarılanlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.