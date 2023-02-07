TTK Kandilli ekibi Hatay'da görev yapıyor: 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardılar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin hasara yol açtı Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen Türkiye Taşkömürü (TTK) Kandilli Kurtarma Ekibi, 3 farklı enkazdan 8 kişiyi kurtardı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
TTK Kandilli ekibi Hatay'da görev yapıyor: 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardılar

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde iki şiddetli deprem meydana geldi. Depremler, 10 ilde yaşayan 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

TTK Kandilli ekibi Hatay'da görev yapıyor: 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardılar

HATAY'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR

Bu kapsamda Afet Koordinasyon Merkezinin yönlendirmesiyle depremin etkilediği Hatay'ın Kırıkhan ilçesine giden Türkiye Taşkömürü (TTK) Kadilli Kurtarma Ekibi, kurtarma çalışmalarına başladı.

TTK Kandilli ekibi Hatay'da görev yapıyor: 8 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardılar

ENKAZDAN 10 KİŞİ ÇIKARDILAR

Ekipler 3 farklı enkazda yaptığı çalışmalarda ilk etapta 10 kişiden 8'ini sağ olarak çıkarttı, kurtarılanlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

1
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Depremde yaralananlar askeri uçakla Malatya'dan İstanbul'a getirildi!
Depremde yaralananlar askeri uçakla Malatya'dan İstanbul'a getirildi!
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son Haberler
Collecting Mulberry in a Dream. What does it mean to dream of Collecting Mulberry? What is the meaning?
Collecting Mulberry in a Dream. What does it mean to dream of Collecting Mulberry? What is the meaning?
What does it mean to wear a silver ring in a dream? What is the meaning of seeing a silver ring in a dream?
What does it mean to wear a silver ring in a dream? What is the meaning of seeing a silver ring in a dream?
Mürebbi ne demek, TDK'ya göre Mürebbi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Mürebbi ne demek, TDK'ya göre Mürebbi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Seeing a Piglet in a Dream. What does it mean to see a Piglet in a dream? What is the meaning?
Seeing a Piglet in a Dream. What does it mean to see a Piglet in a dream? What is the meaning?
Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu! Trendyol, Hepsiburada yardımlaşma seferberliği başlattı
Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu! Trendyol, Hepsiburada yardımlaşma seferberliği başlattı
Arabasında uyuyan depremzedelere Gaziantep Üniversitesi profesöründen çok önemli uyarı: Zehirlenebilirsiniz! Bu haberi okumadan sakın arabanızda uyumayın!
Arabasında uyuyan depremzedelere Gaziantep Üniversitesi profesöründen çok önemli uyarı: Zehirlenebilirsiniz! Bu haberi okumadan sakın arabanızda uyumayın!
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'den alkışlanacak hareket! Haber alınamayan kişileri sosyal medya hesabından paylaştı: Depremzedelere destek olacağını açıkladı!
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'den alkışlanacak hareket! Haber alınamayan kişileri sosyal medya hesabından paylaştı: Depremzedelere destek olacağını açıkladı!
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu! Trendyol, Hepsiburada yardımlaşma seferberliği başlattı
Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu! Trendyol, Hepsiburada yardımlaşma seferberliği başlattı
Okan Tüysüz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün biyografisi
Okan Tüysüz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir? Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün biyografisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
AFAD duyurdu: Van'da deprem meydana geldi!
AFAD duyurdu: Van'da deprem meydana geldi!
Hatay'dan yürekleri acıtan haber! Anne, baba ve beşiz bebeklerden 4'ü yaşamını yitirdi
Hatay'dan yürekleri acıtan haber! Anne, baba ve beşiz bebeklerden 4'ü yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş Elbistan'dan yürekleri yakan haber: 1.5 yaşındaki Göktuğ bebek, annesi ve anneannesi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş Elbistan'dan yürekleri yakan haber: 1.5 yaşındaki Göktuğ bebek, annesi ve anneannesi hayatını kaybetti
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
Van'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Van'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!