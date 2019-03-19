TTK kurtarma ekibi İstanbul'daki defineciler için yola çıktı
TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) kurtarma ekibi, İstanbul'un Silivri ilçesinde bir evin altında define için kazdıkları tünelde oluşan karbondioksit gazından...
TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) kurtarma ekibi, İstanbul'un Silivri ilçesinde bir evin altında define için kazdıkları tünelde oluşan karbondioksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.
Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi Dağlalesi Sokak'ta kiraladıkları yazlık evin bahçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan 5 kişiden 2'si dışarı çıkamadı. Haber verilmesiyle bölgeye sevk edilen ekipler, karbondioksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için çalışma başlattı. Zonguldak'ta bulunan TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 1 mühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisinden oluşan 9 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'a yola çıktı.
DHA
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