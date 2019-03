TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (6)

'TERÖRLE MÜCADELEMİZE GÖLE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ereğli ilçesinde şehit aileleri, maden şehidi aileleri, gaziler, engeliler ve aileleriyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, bazı kesimlerin teröristleri etkisiz hale getirdikçe siyasi manipülasyonlarla terörle mücadeleye gölge düşürmeye çalıştıklarını söyledi. Her zaman tek millet, tek bayrak ve tek devlet dediklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Dün olduğu gibi bugün de Anadolu'yu barış ve adaletin hüküm sürdüğü kardeşlik coğrafyası halinde sürdürmeye önem arz ediyoruz. Biz böylesi bir kutsal dava içinde mücadele ederken birileri şehit cenazelerine katılmak yerine terörist cenazelerine katılmayı yeğliyorlar. Ama inanıyoruz ki aziz milletimiz her şeyi görüyor, her şeyi biliyor ve milletimizin bekası söz konusu olduğunda da kahraman güvenlik güçlerimiz hiç tereddüt etmeden gerekeni yapmaya devam ediyorlar. Şehitlerimiz bizlere iki emanet bıraktı. Birincisi hepimizin can borcu olan vatanımız, ikincisi ise şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız. Devlet ve millet olarak bizler şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza minnet borcumuzu hiçbir zaman asla ödeyemeyiz. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Ardından Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nda çalışan işçilerle bir araya gelen Bakan Selçuk, Ereğli ve Zonguldak'ın gerçekleştirdikleri sanayi hamlelerinin, kalkınmanın en önemli üssü olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, ardından ilçeye bağlı Gülüç beldesinde Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti. Ardından iş adamlarıyla toplantıda bir araya gelen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bir çok ülkede ağır etkileri olan küresel krizlere rağmen, ülkemize yönelik siyasi ve ekonomik manipülasyonlara rağmen, Zonguldak maden sektöründeki üretim gücü istihdama verdiği destek ile gurur kaynağımız oldu her zaman. Elimizdeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek daha çok çalışarak, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi gösteren illerimizden oldu. Ereğli'de bu gücü bizlere veren ilçelerimizden oldu. İş insanlarımızın azmi ile, sivil toplum gücü ile kanaat önderlerimizin feraseti ile birlik ve beraberliğimizin, sosyal dayanışmanın, kardeşliğimizin teminatı oldunuz. Bu anlamda her birinize teşekkür ederiz."

Bakan Selçuk, toplantının ardından karayoluyla Ankara'ya hareket etti.

FOTOĞRAFLI

DHA