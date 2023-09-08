TTK’ya işçi alımında Bartın detayı

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na (TTK) alınacak 2 bin işçi kontenjanından 400'ünün Bartın'a ayrıldığını açıkladı.

AK Parti Bartın Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olan Yusuf Ziya Aldatmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen TTK'ya 2 bin işçi alımında Bartın için 400 kontenjan ayrıldığını söyledi. İşçi alımı için kura çekiminin ekim ayında gerçekleşeceğini belirten Milletvekili Aldatmaz, başvuruların ise açıklanacak tarih aralıklarında Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü üzerinden gerçekleşeceğini kaydetti.

Aldatmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizin yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması noktasında çalışmalar hız kazanmış durumda. Batı Karadeniz bölgesinde "Kara Elmas" olarak anılan taşkömürümüzün ekonomiye olan katkısının artırılması için AK Parti döneminde çok önemli adımlar atıldı. Bu adımlarla birlikte hem TTK'da hem de özel sektörde çalışan yeraltı işçilerimizin çalışma şartları iyileştirdi. Öte yandan TTK bünyesinde istihdamın artırılması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 bin işçi müjdesi sonrasında çalışmalara başlanmıştı. Ve artık bu çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade edebiliriz. 2 bin işçi alımında Bartın'ımıza 400 kontenjan ayrıldı. 20 Ekim'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın katılımlarıyla gerçekleşecek kura sonrasında hak sahipleri belirlenecek ve Bartınlı 400 gencimiz iş sahibi olacak" dedi.

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Bartın ve Batı Karadeniz bölgesinde istihdamı artıracak projelerin takipçisi olmaya devam edeceklerini de vurgulayan Milletvekili Aldatmaz, "Bölgemiz yer altı kaynaklarının dışında Karadeniz gazı ile çok önemli bir potansiyele erişti. Karadeniz gazı ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir girdi sağlarken Karadeniz gazının yerüstünde işlendiği nokta olan Filyos bölgesi bugün binlerce kişiye istihdam sağlamakta. Taşkömürü ve doğalgaz kaynaklarımızın dışında bölgemizdeki üretim ve istihdamı tetikleyecek tüm yatırım ve çalışmaların takipçisi olmaya devam ediyoruz. AK Parti iktidarlarında yakalanan yatırım ve istihdam ivmesini Türkiye Yüzyılı vizyonu ile içinde bulunduğumuz dönemde çok daha yukarıya taşımaya kararlıyız" şeklinde konuştu.

Aldatmaz, TTK bünyesinde gerçekleşecek 2 bin işçi alımında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Çalışma Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başta olmak üzere bölge milletvekillerinin de desteği olduğunu belirterek, her birine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)