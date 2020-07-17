TÜ öğretim üyesi, TÜBİTAK'ın Kovid-19 aşı çalışmaları ekibinde

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Dr. Öğretim Üyesi Habibe Yılmaz'ın TÜBİTAK'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları ekibinde yer aldığı bildirildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, TÜBİTAK'ın aşı çalışmaları ekibinde görev alarak Türkiye'de Kovid-19'a yönelik çalışan bilim insanlarını bir araya getiren TÜBİTAK Kovid-19 veb portalında (https://covid19.tubitak.gov.tr/anasayfa) yer aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a yönelik yerli ve milli etkin ilaç ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARGEFAR) koordinatörlüğünde yürütülen, hem biyobenzer ürün geliştirilmesi hem de Kovid-19'a karşı inaktif aşı geliştirilmesi projeleri kapsamında, uzman bir ekiple birlikte çalışmalarını sürdüren Yılmaz, özellikle Kovid-19 hastalığına yönelik inaktif aşı geliştirilmesi projesine katkılar veriyor.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve Kovid-19 hakkında tüm bilgi, tavsiye ve gelişmelerin yer aldığı portalda, Türkiye'nin en yetkin bilim insanlarına, çalıştıkları alan ve yetkinliklerine göre yer veriliyor.



Kaynak: AA