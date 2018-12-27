TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin NKÜ'ye rektör atandı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine (NKÜ) rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Şahin'in atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Prof. Dr. Şahin, yüksek lisans ve doktorasını yine TÜ'de tamamladı.

Profesör unvanını 2012 yılında alan Şahin, 2016 yılında TÜ Rektör Yardımcısı olarak atandı. Şahin'in ulusal, uluslararası hakemli dergi, konferans ve sempozyumlarda yayımlanan pek çok makalesi bulunuyor.





Kaynak: AA