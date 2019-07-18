TUAM’da Caner balığı yetiştiriciliği

Iğdır Üniversitesine bağlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TUAM) bölgesel önem arz eden balık türlerinin üretimi için girişimlere başlandı.

TUAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Eren Özden, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Aydın ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Mine Köktürk'ün yürüttükleri ilk deneme çalışmalarında Aras Nehri, karasu çayında ve Iğdır'daki diğer küçük kanallarında doğal olarak bulunan Caner balığının (Barbus esocinus) kültüre alınabilirliği gözlemlendi.

"Balıklar doğal ortamda bilinçli bir şekilde avlanmalıdır"

TUAM müdürü Dr. Özden, özellikle bu balığın doğal ortamda vatandaşlar tarafından bilinçsiz bir şekilde avlandığını ve bunun neticesinde de türün ova tatlı sularında tükenme tehlikesiyle yüz yüze olduğunu belirtti. Caner balığının neslinin tükenmesine karşı olarak kültüre alınması gerektiği ve halkın tüketimi için alternatif bir kaynak oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA