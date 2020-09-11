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Tuan Tunalı'dan sevgilisine gözyaşlı evlenme teklifi!

Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, Rus sevgilisi Yana Mazanova’ya Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti. Sevgilisinden 'Evet' yanıtını alan Tunalı gözyaşlarına hakim olamadığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Deniz Yıldızı’ dizisiyle tanınan oyuncu Tuan Tunalı, evlilik yolunda bir adım atarak Rus sevgilisi Yana Mazanova’ya evlenme teklifi etti. O anları sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaşan Tunalı, sevgilisinin 'Evet' cevabına ise gözyaşlarını tutamadı.

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11 Eylül 2020 Cuma 09:32
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