Tuan Tunalı'dan sevgilisine gözyaşlı evlenme teklifi!

Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, Rus sevgilisi Yana Mazanova’ya Tataristan-Kazan’da bulunan Kul Şerif Camii önünde evlenme teklifi etti. Sevgilisinden 'Evet' yanıtını alan Tunalı gözyaşlarına hakim olamadığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'Deniz Yıldızı’ dizisiyle tanınan oyuncu Tuan Tunalı, evlilik yolunda bir adım atarak Rus sevgilisi Yana Mazanova’ya evlenme teklifi etti. O anları sosyal medya hesabı instagram üzerinden paylaşan Tunalı, sevgilisinin 'Evet' cevabına ise gözyaşlarını tutamadı.

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