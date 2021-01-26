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  3. Tuğba Altıntop eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkardı!

Tuğba Altıntop eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkardı!

Şarkıcı Tuğba Altıntop, yıllar önce olaylı bir şekilde boşandığı ve sonrasında çocuklarının velayeti konusunda sık sık gündem olduğu Rafet El Roman'ı sosyal medya hesabından takipten çıktı.

Tuğba Altıntop eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkardı!

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı çapkınlıklarla gündem olan Rafet El Roman, eski eşi Tuba Altıntop tarafından beklenmedik bir hamleyle sarsıldı.

Eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkan Tuğba Altıntop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla akılları karıştırdı.

Tuğba Altıntop eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkardı!

"SİL BAŞTAN BAŞLIYORUM"

Altıntop, “Şimdi duymak istediklerinizi değil anlatmak istediklerimi dinleyin. Anka kuşu misali her şeye sil baştan başlıyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez.” açıklamasını yaptı.

Tuğba Altıntop eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkardı!

Altıntop geçtiğimiz ay Uçankuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına konuk olan Tuğba Altıntop, boşanma sürecinin ardından çektiği zorlukları canlı yayında anlatmıştı.

"RAFET OTELE SEVGİLİSİ İLE GİRDİ"

Altıntop, "Evli olduğumuz zamanlarda turne için Bursa'da bulunan Rafet'e, kaldığı otelde sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisi ile girdi" demişti.

El Roman ise eski eşinin bu iddiasına, "Birincisi o yalan. Tuğba Hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı." dedi.

Tuğba Altıntop eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkardı!

Çapkın olmadığını ifade eden El Roman, "Adım çıkmış çapkına inmez Mecnun’a. Benim hayatımda biri oldu mu gerçekten onlara sadakatli bir insanım. Benim bu ufak tefek çapkınlık turlarımda doğru kişiyi bulana kadar" şeklinde konuşmuştu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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