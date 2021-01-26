Tuğba Altıntop eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkardı!

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı çapkınlıklarla gündem olan Rafet El Roman, eski eşi Tuba Altıntop tarafından beklenmedik bir hamleyle sarsıldı.

Eski eşi Rafet El Roman'ı takipten çıkan Tuğba Altıntop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla akılları karıştırdı.

"SİL BAŞTAN BAŞLIYORUM"

Altıntop, “Şimdi duymak istediklerinizi değil anlatmak istediklerimi dinleyin. Anka kuşu misali her şeye sil baştan başlıyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez.” açıklamasını yaptı.

Altıntop geçtiğimiz ay Uçankuş TV'de yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına konuk olan Tuğba Altıntop, boşanma sürecinin ardından çektiği zorlukları canlı yayında anlatmıştı.

"RAFET OTELE SEVGİLİSİ İLE GİRDİ"

Altıntop, "Evli olduğumuz zamanlarda turne için Bursa'da bulunan Rafet'e, kaldığı otelde sürpriz yapmaya gittim. Rafet otele sevgilisi ile girdi" demişti.

El Roman ise eski eşinin bu iddiasına, "Birincisi o yalan. Tuğba Hanım hiç böyle bir şeye şahit olmadı." dedi.

Çapkın olmadığını ifade eden El Roman, "Adım çıkmış çapkına inmez Mecnun’a. Benim hayatımda biri oldu mu gerçekten onlara sadakatli bir insanım. Benim bu ufak tefek çapkınlık turlarımda doğru kişiyi bulana kadar" şeklinde konuşmuştu.