Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı söylenmişti! Sessizliğini bozan Murat Boz'dan o iddialara flaş yanıt geldi!

Ünlü oyuncu Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra uzun süredir kimseyle birliktelik yaşamayan Murat Boz'un ismi geçtiğimiz haftalarda Tuba Büyüküstün ile anılmaya başladı. Bu iddialar magazin gündemine bomba gibi düşerken Murat Boz, güzel oyuncuyla hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.

Dijital platformda yayınlanacak olan Another Self'te yer alacak ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyor. Boz ve Büyüküstün, geçtiğimiz akşam Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çift, daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptığı öğrenildi.

"DİZİ ÇEKİYORUZ"

Spor çıkışı görüntülenen ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan Büyüküstün'ün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini noktalamıştı.