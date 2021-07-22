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Tuba Büyüküstün'den kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde 39. yaş gününü kutlayan ve güzelliği ile yıllara meydan okuyan başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Tuba Büyüküstün'den kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Tuba Büyüküstün'den kötü haber geldi. Güzel oyuncunun koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

DİZİ SETİNDE PANİK YAŞANDI

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi meşhur oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. OGM Pictures'ın Netflix için çektiği dizide Ada karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ü korona test sonucu pozitif çıktı.

Tuba Büyüküstünden kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı

ÇEKİMLER İPTAL EDİLDİ

Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi. Önlem amaçlı olarak tüm ekibe yeniden test yapıldı. Öte yandan sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncunun 1 hafta sonra işbaşı yapacağı öğrenildi. Aynı okuldan mezun 3 kadının hikâyesini anlatan dizide Serkan Altunorak'la evli bir kadına hayat veren Büyüküstün kalbini Murat Boz'un oynadığı Toprak'a karakterine kaptıracak.  

Tuba Büyüküstünden kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı

Güzelliği dillere destan olan oyuncu geçtiğimiz günlerde 39 yaşına bastı. Büyüküstün'e başrolünde yer aldığı dizisinin setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Set ekibi 39. yaşına basan Büyüküstün için sürpriz parti organize etti. Ünlü oyuncu arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. Büyüküstün o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hayranları, kusursuz görüntüsü ile genç kızlara taş çıkaran Büyüküstün'ün 39 yaşına girdiğine inanmakta zorlandı.

Tuba Büyüküstünden kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandıTuba Büyüküstünden kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandıTuba Büyüküstünden kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandıTuba Büyüküstünden kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandı

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