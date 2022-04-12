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  3. Tuba Büyüküstün'den Serenay Sarıkaya'yı çıldırtacak paylaşım! Aklında hala Umut Evirgen mi var?

Tuba Büyüküstün'den Serenay Sarıkaya'yı çıldırtacak paylaşım! Aklında hala Umut Evirgen mi var?

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım 'Umut Evirgen'i unutamadı' yorumlarının doğmasına neden oldu.

Tuba Büyüküstün'den Serenay Sarıkaya'yı çıldırtacak paylaşım! Aklında hala Umut Evirgen mi var? 119

Oyuncu Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 6 yıllık evliliklerini 2017'de bitirmişti.