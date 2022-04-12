Tuba Büyüküstün'den Serenay Sarıkaya'yı çıldırtacak paylaşım! Aklında hala Umut Evirgen mi var? Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım 'Umut Evirgen'i unutamadı' yorumlarının doğmasına neden oldu.

1 9 Oyuncu Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 6 yıllık evliliklerini 2017'de bitirmişti.