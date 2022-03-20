Tuba Ünsal bu kez patladı! Dinin kesin hükümlerine 'tabu' dedi, ortalık karıştı! Sadece maneviyatını güçlendiriyormuş!

Yaptığı her hareket, söylediği her söylem olay olan 40 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Ünsal çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

Ünsal Şamdan Plus dergisine verdiği bir röportajda "Hayatta zorlandığınız anlarda nelerden güç aldınız?" sorusuna verdiği yanıtla çok konuşuldu.

"BABAANNEM KARA ÇARŞAFLIYDI"

Küçükken çok muhafazakar bir ailenin içinde olduğunu dile getiren Tuba Ünsal "Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman idi. Babaanem Sare'yle müthiş bir ilişkim vardı. Kızıma onun adını koyarken dua ettim, ruhu ona üflensin, onun gibi merhametli biri olsun diye. Onun sayesinde namaz kılmayı, dua okumayı ve ibadet etmeyi öğrenmiştim. Sonra dinin modern toplumdaki tabuları ve üzerindeki baskıyla bir anda kendimi meditasyon yaparken, anlamadığım dilde Sanskritçe mantralar dinlerken buldum. Sonra aslında 'kolektif dua' diye bir şey olduğunu keşfettim, yani bu topraklarda herkesin ortak ettiği duanın titreşiminin mucizelerini gördüm.

"NAMAZA BAŞLADIM"

Şimdi tekrar dua etmeye başladım. Sabah namazına da başladım. Secde etmenin kan akışıyla birlikte hipofiz bezi üzerinde müthiş olumlu bir etkisi var. Yogadaki balasana pozu ve secde etmek aynı etkiyi yaratıyor. İkisinin de kelime karşılığı "Boyun eğmek, teslim olmak." Dini vecibeleri yerine getirmek için bütüncül bir hayat değişimine giremiyorsam da kendime iyi geleni seçmekte özgürüm."

MANEVİYATINI GÜÇLENDİRİYORMUŞ

Önceden ibadet ettiğini insanlara söylemekten çekindiğini belirten Ünsal, "Toplumumuzda din büyük bir tabu ve modernleştirilemez gibi algılanıyor. Hemen hayatınızın geri kalanıyla eleştiriliyorsunuz. Namaz kılan başını kapatmak zorunda, içkili ortamda da olamaz gibi. Bunlar keskin tabular. İşin özü hayatla başa çıkmak için maneviyatımı güçlendiriyorum." diyerek dinin kesin hükümlerinin bir tabu olduğunu ifade etti.