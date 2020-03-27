TÜBİSAD: Bilişim sektörü Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamına dahil edilmeli

İSTANBUL (AA) - Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), yaptığı açıklamayla bilişim sektörünün altyapı, Ar-Ge ve diğer yatırımlarının artarak yapılabilmesini temin edebilmek üzere sektörün Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine dahil edilmesinin yerinde olacağını bildirdi.



TÜBİSAD tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını çerçevesinde sağlık, eğitim ve temel ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde bilişim sektörünün yaptığı katkılara dikkat çekilerek, sektörün ekonomik olarak desteklenmesine yönelik çağrıda bulunuldu.



Açıklamada, Türkiye’nin bugüne kadar küresel çapta yaşanan pek çok krizi atlattığı, koronavirüs krizinin de atlatacağı ve bilişim sektörünün, içinde bulunulan süreçte daha önce olduğu gibi tüm sektörlerin bir ortak buluşma alanı olarak sanayi ve ticaretin gelişiminde katalizör ve hızlandırıcı rolü oynadığı ifade edildi.



Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sektörümüz ürün ve çözümleriyle sağlık, eğitim ve şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Günümüzün getirdiği olağanüstü çalışma koşulları açısından telekomünikasyon sektörü uzaktan bağlanma ve bireysel kesime olan hakimiyeti ile gelişme potansiyeline sahiptir. Bilgi teknolojileri sektörü ise yatırımların azalması ve hizmet ihtiyacının da yavaşlaması nedeni ile süreçten olumsuz etkilenebilecektir.

Olumsuz etkilerin yaşanmaması adına tüm sektörlerde yükselen dijital dönüşüm farkındalığının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Hükümetimizin dijital dönüşüm için yaptığı çalışmaları ve ortaya koyduğu planları yakından takip etmekte, konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Ofisleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile yakın ilişkiler içinde süreçlere katkıda bulunmaya çalışmaktayız. İçinde bulunduğumuz süreçte bilişim sektörünün ekonominin sürdürülebilirliğine sunmuş olduğu katkılar, tüm sektörlerimizin dünya çapındaki rekabetçiliği ve ülkemizin kalkınma hamlesinin başarılı olması için “dijital dönüşüm” çalışmalarının aksamadan devam etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır."





- Bilişim sektörünün “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamına dahil edilmesi kritik önemde







Bilgi teknolojileri sektörünün, hükümetin açıkladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamında yer almadığı ifade edilen açıklamada, “Özellikle tüm şirketlerimizin ve eğitim sistemimizin uzaktan çalışma ve faaliyetlerini eksiksiz sürdürme aşamasında oldukları bir dönemde sektörümüzün desteksiz kalması, salgının yarattığı ekonomik daralma etkisinin telafi edilmesinde bilişim sektörünün kritik bir rol oynayacağı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda ciddi riskler barındırmaktadır.” değerlendirmesinde yer verildi.







Açıklamada şunlara vurgu yapıldı:



"Sektörün gelişmişlik seviyesi, bir dizi ekonomik faaliyetin online ortama taşınabilmesinde belirleyici olmaktadır. İnternet kullanımının ciddi bir sıçrama yaptığı bu dönemde bilişim sektörünün, altyapı yatırımlarına devam etmesi zaruridir. Aksi halde zaman içinde giderek daha çok faaliyet online ortama geçtikçe, bilişim altyapısı kısıtlarının ortaya çıktığı gözlemlenebilecektir. Bu nedenle bilişim sektörünün altyapı, Ar-Ge ve diğer yatırımlarının artarak yapılabilmesini temin edebilmek üzere sektörün Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine dahil edilmesi yerinde olacaktır.

Bu çerçevede telekomünikasyon sektörü ve firmalarımız için altyapısı az gelişmiş bölgelerde yatırım imkanlarına teşviklerin sağlanmasının ve özellikle uzaktan çalışma ortamlarına destek vermesi kaçınılmaz olan fiber optik altyapıda kaynakların ortak kullanımı için de şartların sağlanmasının çok faydalı olacağını düşünmekteyiz.Bilişim sektörü tüm sektörlere hizmet etmektedir. Mevcut süreçte sektörün desteklenmesi, birçok sektöre katkı sağlayacak büyüme alanlarının oluşmasına da katkı sağlayacaktır. Bu fırsatlar ve katkılar hali hazırda iş dünyasında çalışanlara uzaktan çalışma, öğrencilere uzaktan eğitim modelleri çalışma önlemleri, online alışveriş olarak kendilerini göstermektedir.”





- Geleceğin çalışma modeline geçiş beş yıllık hız kazandı







Ofis, ev, dış mekan gibi farklı ortamlardan PC, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi farklı cihazlar vasıtasıyla görüntülü görüşme, toplantı, sunum gibi birlikte çalışmayı sağlayacak altyapıların ve ekipmanların sağlanmasının kritik önemde olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Dijital ortamların evlere taşınması için şirketlerin yapacağı yatırımlar, sektörün büyüme alanları olarak değerlendirilmektedir. Bilişim sektörü ürün ve çözümlerinin salgına karşı etkili kullanımı sayesinde geleceğin çalışma modeline geçiş ortalama beş yıl hızlanmış bulunmaktadır. Uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle kurumların siber güvenlik savunma hattı genişlemiş olacak, siber güvenlik de süreç boyunca önem kazanacak bir gelişme alanı olarak yer alacaktır.



Salgının etkisinin her geçen gün artırmasıyla birlikte her sektörden birçok marka fiziksel mağazalarını kapatarak hizmetlerini online olarak vermeye başlamıştır. Bu dönüşümün de e-ticaret sektörünün 2020 büyüme rakamlarına olumlu etkide bulunacağı öngörülmektedir. Bugün yaşadığımız olağanüstü süreçte, dijitalleşmenin önemini bir kez daha görmüş olduk. Temel faaliyetlerin uzaktan sürdürülmesine imkân sağlayan teknolojileri ve bu imkanları sunan bilişim sektörü, yapacağı katkıları artırmaya kararlıdır. Bu çerçevede dijitalleşmeye yapılan yatırım Türkiye’nin ve Türk firmalarının rekabetçiliği için yapılan en etkin yatırım olacaktır."



Kaynak: AA