TÜBİTAK 27 personel alacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde 27 kişi istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere personel alınacak.

Buna göre, 21'i Ar-Ge personeli olmak üzere 27 kişinin alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 1 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA