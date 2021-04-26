TÜBİTAK 98 personel alımı başvuru ekranı: 2021 TÜBİTAK personel alımı 2021 başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK, Kurumsal İletişim Daire Başkanlığına 13 uzman-uzman yardımcısı, BİLGEM'e de 85 araştırmacı alımı yapılacak. Başvurular başladı. Peki TÜBİTAK 98 personel alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK 98 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Uzman Yardımcısı / Uzman unvanlarında görev alacaklarda aranan şartlar şöyle;

En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.



Araştırmacı unvanlarında görev alacaklarda aranan şartlar şöyle;

Belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak ya da 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

BAŞVURU ŞARTLARININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TÜBİTAK 98 personel alımı için başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 17 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK 98 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI