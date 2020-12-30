TÜBİTAK aday araştırmacı alımı başvurusu | TÜBİTAK personel alımı şartları neler?
TÜBİTAK 90 kısmi süreli proje personel alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, BİLGEM bünyesinde görev yapmak üzere 2 ilde toplam 90 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak. Peki başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ankara ve Gebze'de kısmi süreli proje personeli istihdam edecek. Başvuruda bulunmak isteyenler detayları öğrenmek istiyor. İşte TÜBİTAK personel alımı için başvurular hakkında merak edilenler...
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
TÜBİTAK Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alacak.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebilecek.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.