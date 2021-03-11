TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşı açıklamaları: Tam 4 bölgede etkili!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşı hakkında açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Mandal, aşı çalışmalarında gelinen son durumu ele aldı.

Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında, Ankara'da düzenlenen konferansa katılarak öğrencilere seslenen TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, bilim insanlarının aşı ve ilaç sürecinde gece gündüz demeden, büyük fedakarlıklarla çalıştığına değinerek çalışmaların bir kısmının faz aşamasında olduğunu ve Erciyes Üniversitesi'nde devam eden yerli aşı çalışmasının da ikinci faz aşaması kapsamında olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE AŞI ÇALIŞMALARI MUTLAKA YAPILMALI"

Nisan ayı sonlarına doğru Faz - 3 çalışmalarına geçilmesinin planlandığı müjdesini veren Mandal, Türkiye'de aşı kullanımda olduğundan dolayı geliştirilen aşıların gereksiz olduğuna dair yaygın bir kanının olduğunu belirterek "Dünyanın ve insanlığın hala Covid-19 odaklı aşıya sadece bu dönem için değil gelecekte de ihtiyacı olacak. Dolayısıyla Türkiye'de mutlaka aşı çalışmaları yapılmalı" şeklinde konuştu.

"4 FARKLI BÖLGEYE ETKİ EDİYOR"

Dünyada hangi tip aşı üzerinde çalışılıyorsa Türkiye'de de o tipin üzerine yoğunlaşıldığını ifade eden Mandal, yerli aşının farkının tasarım noktasında olduğunu, geliştirilen diğer aşıların, spike protein adı verilen yüzey kısma etki ettiğine ancak ülkemizde, mutant virüs de hesaba katılarak yürütülen çalışmalarda, aşının değişimlere ayak uydurabilmesi ve mutant varyasyonlara karşı etki gösterebilmesi adına tek değil tam 4 farklı bölgeye birden etki edecek şekilde tasarlandığını açıkladı.

"TÜRKİYE, DAHA ZORLU İHTİYAÇLARI KARŞILAYABİLECEK NOKTADA"

Aşının sonuçlarının faz çalışmaları esnasında hep birlikte görüleceğini kaydeden Mandal, "Türkiye sadece teknolojiyi takip etme noktasında değil aynı zamanda daha zorlu, güç koşullara yönelik de gelişecek olan ihtiyaçlar için bunu tasarlayabilecek ve geliştirebilecek noktada" ifadelerini kullandı.