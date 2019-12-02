Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrencilerle buluşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim, teknoloji ve yenilikler hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere hitap eden Prof. Hasan Mandal, "2018 yılı istatistikleri çarşamba günü yayımlandı. İstatistikler bir yıl geriden geliyor. Gayri safi yurt dışı hasılada AR-GE'ye ayrılan kaynakta ülke olarak ilk kez 1.03'e çıktık. Araştırmacı insan kaynağı sayımızdaki artış inanılmaz ve heyecan verici. Özel sektörün payı yüzde 60.4. Bu çok yüksek. Bizim 2023 yılı hedefimiz yüzde 67. Bir yılda yüzde 57'den yüzde 60.4'e çıktık. Bu da sanayideki çıkışı ve aynı zamanda da gelecekteki bizim mezunlarımızın araştırmacı profilindeki insan kaynağımızın nerede istihdam edileceğini gösteriyor. İnsan kaynağımızda yüzde 12 artış var. Milyon kişi başına doktora insan kaynağındaki artış yüzde 19. Bu sayının daha da artacağı beklentisi var. Doktoralı insan kaynağı sayısı ilk kez kalkınma planına girdi. Geçmişte biz araştırmacı kavramını kullanıyorduk. İlk kez doktoralı insan kaynağı oldu" dedi.

"Avrupa Birliğinden daha fazla nasıl kaynak getirebiliriz diye çalışıyoruz"

Güçlükleri bir fırsat olarak görmeye çalıştıklarını ifade eden Mandal, "2019 yılı ekonomide güçlük dönemiydi. Biz dedik ki bu bizim için fırsata dönüşebilir. Var olan programlarımızı olabildiğince esnek, daha fazla hesap verebilir noktaya getirmeye çalıştık. Biz kaynaklarımızı kısıtlı tutmaktan daha çok, mevcut kaynaklarımız daha etkin olsun istedik. Biz bu dönemde daha fazla projeyi destekledik. Öncelikle kaynak tedariki noktasında, Avrupa Birliğinden daha fazla nasıl kaynak getirebiliriz noktasında çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA