TÜBİTAK BİLGEM'den uygulamalı eğitime destek

SAKARYA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (TÜBİTAK BİLGEM) ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğretim elemanları ve öğrencilerine merkezin imkanlarını kullanmaya yönelik protokol imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TÜBİTAK BİLGEM’in Gebze’deki merkezinde gerçekleştirilen imza töreniyle, SUBÜ ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) akademik personel ve öğrencilerinin desteklenmesine karar verildiği bildirildi.

Protokolle, akademik personelin BİLGEM projelerine destek verebilmelerine imkan sağlanırken, BİLGEM de çeşitli bilgilendirme ve tanıtma programları düzenleyeceği belirtildi.

Ayrıca, BİLGEM enstitülerinin düzenlediği "Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu" gibi sempozyumların veya projelerin tanıtım çalıştaylarının SUBÜ'nün ev sahipliğinde yapılabilmesi amaçlandığı ifade edildi.

- "İş Birliği Güç Birliği"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, imzalanan protokolün akademik çalışmalara önemli katkısı olacağını belirterek, TÜBİTAK BİLGEM’e teşekkür etti.

Bilimsel çalışma ve araştırmalarda iş birliğinin önemine vurgu yapan Sarıbıyık, Yükseköğretim Kurumu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ocak ayında gerçekleştirilen “İş Birliği Güç Birliği” protokolü çerçevesinde tüm paydaşlarla yakın işbirlikleri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Törende, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Hacı Ali Mantar, Başkan Yardımcısı Yusuf Çalık, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Tatlı ile SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş da hazır bulundu.

Kaynak: AA