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  3. TÜBİTAK çalışanı Dilek Dündar Erbahar'ın notundaki çarpıcı kısım! Bu detay şüpheli ölümü çözebilir!

TÜBİTAK çalışanı Dilek Dündar Erbahar'ın notundaki çarpıcı kısım! Bu detay şüpheli ölümü çözebilir!

İstanbul Tuzla'daki evinde ölü olarak bulunan TÜBİTAK'ta görevli başarılı bilim insanı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölmeden önce eşine bıraktığı notta "çok, çok, çok... seni seviyorum" yazdığı ortaya çıkmıştı. Kimse Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın böcek ilacı içerek intihar edeceğine inanmazken nottaki 27 detayı dikkat çekti.

TÜBİTAK çalışanı Dilek Dündar Erbahar'ın notundaki çarpıcı kısım! Bu detay şüpheli ölümü çözebilir!

İstanbul Tuzla'daki evinde ölü olarak bulunan TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölmeden önce eşine bıraktığı notta 27 kez "çok, çok, çok..." yazarak "seni seviyorum" yazdığı ortaya çıktı.

Erbahar'ın boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu öne sürülürken bilim insanının ölümü şüpheli bulundu. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖDÜLLÜ BİR BİLİM İNSANI

TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, geçen yıl ileri bilimsel araştırmalar yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarına verilen L'Oreal-UNESCO Bilim Kadınları Program Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Başarılı bilim insanının projesi, askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimleri ile sanayi kuruluşlarında kullanılması amaçlanıyordu.

TÜBİTAK çalışanı Dilek Dündar Erbahar'ın notundaki çarpıcı kısım! Bu detay şüpheli ölümü çözebilir!

KAPI İÇERİDEN KİLİTLİYDİ

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar,  eşi ile boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre genç kadının yakınları, 30 Ekim'de kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Tuzla, Postane Mahallesi'ndeki evinin kapısı içeriden kilitliydi.

OTOPSİSİ YAPILDI: BÖCEK İLACI İÇTİĞİ SONUCU...

Polisler içeri girdiğinde Dilek Dündar Erbahar'ın böcek ilacı içerek yaşamına son verdiği tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Dilek Dündar Erbahar'ın naaşı pazar günü Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

TÜBİTAK çalışanı Dilek Dündar Erbahar'ın notundaki çarpıcı kısım! Bu detay şüpheli ölümü çözebilir!

TAM 27 KEZ YAZMIŞ

Doç. Dr. Erbahar'ın ölmeden önce eşine hitaben bıraktığı notta "seni çok seviyorum" yazıyordu. Ancak bu yazıda tam 27 kez "çok, çok, çok..." yazması dikkat çekti. Bir çocuk annesi bilim insanının ölümü sevenlerini de yasa boğdu. Sosyal medyada Erbahar'ın intihar edeceğine inanmadıklarını konunun bir şüpheli ölüm olabileceği yazıldı.

{TITLE_STRIP}Dilek Erbahar kimdir? Nereli, kaç yaşında? TÜBİTAK çalışanı neden öldü? Dilek Dündar Erbahar Biyografisi

{TITLE_STRIP}TÜBİTAK çalışanı Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti! Evinde ölü bulunan bilim insanı, eşine not bırakmış!

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