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TÜBİTAK çalışanı Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti! Evinde ölü bulunan bilim insanı, eşine not bırakmış!

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm... TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde Baş Uzman Araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla'daki evinde ölü bulundu. Doç. Dr. Erbahar’ın, boşanma aşamasındaki kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.

TÜBİTAK çalışanı Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti! Evinde ölü bulunan bilim insanı, eşine not bırakmış!

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesinde bir sitede bulunan evinde ölü olarak bulundu.

ERBAHAR EŞİNE NOT BIRAKMIŞ

Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi.

TÜBİTAK çalışanı Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti! Evinde ölü bulunan bilim insanı, eşine not bırakmış!DİLEK DÜNDAR ERBAHAR'IN AİLESİ: ÖLÜM ŞÜPHELİ

Genç kadının ölümünü şüpheli bulan ailesi, olayın detaylı şekilde araştırılmasını istedi. Erbahar'ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından tespit edilecek. Adli Tıp Kurumu'na değerli bilim insanının cenazesinden alınan örnekler incelenecek.

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

TÜBİTAK çalışanı Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti! Evinde ölü bulunan bilim insanı, eşine not bırakmış!

2020'NİN GENÇ VE YETENEKLİ BİLİM KADINI ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Zehirli gazlar için sensör çalışması yapan Erbahar, yaptığı deneyleri şöyle özetlemişti:

"Sağlığımız ve çevre için tehlikeli teşhis edilmesi güç olan zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı kompakt kimyasal sensörler geliştirmeyi amaçlıyorum. Sensör elbette seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışmalı. Bu döndürülmüş grafen yapılı sensör sisteminin sanayiye ve ulusal güvenliğe aktarılmasını hedefliyorum. Askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimlerinin, sanayi kuruluşlarının ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri böylece karşılanacak."

Doç. Dr. Erbahar, L'Oréal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde geçen yıl 18.'inci kez hayata geçirilen "Bilim Kadınları İçin" programı kapsamında ödül almaya hak kazanan 2020'nin genç ve yetenekli, Türk bilim kadınlarından biri olmuştu.

{TITLE_STRIP}Dilek Erbahar kimdir? Nereli, kaç yaşında? TÜBİTAK çalışanı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar neden öldü? Dilek Dündar Erbahar Biyografisi

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