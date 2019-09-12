TÜBİTAK Destekli Proje Hazırlama Kursu tamamlandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamındaki "Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler için Proje Hazırlama Kursu" Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman yürütücülüğünde sona erdi.

3-8 Eylül 2019 tarihleri arasında bir otelde gerçekleştirilen projede; alan eğitiminin ve eğitim bilimlerinin farklı dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerine, proje hazırlama yöntem ve teknikleri 6 farklı üniversiteden öğretim üyelerinin katıldığı sosyal bir ortamda teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.

20 farklı üniversiteden katılımcı

20 farklı üniversiteden öğrencinin yer aldığı projenin program akışında ilk gün; Arş. Gör. Belgin Bal İncebacak "drama yoluyla tanışma" etkinliği gerçekleştirirken; Dr. Öğr. Üyesi Şener Şentürk de "fikir üretme atölyesi" etkinliğiyle fikir üretmenin farklı yollarını lisansüstü öğrencilerle paylaştı. Aynı gün Dr. Öğr. Üyesi Dilek Eroğlu tarafından verilen "sorun analizi ve çözümlenmesi" eğitimiyle problem çözme becerileri test edildi.

Eğitimlerle proje tasarlama ve üretmeyle ilgili birçok konu odağa alındı

Projenin ikinci gününün ilk eğitimcisi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon tarafından yapılan "ulusal projeler ile bilimsel araştırma projeleri (BAP) ve proje kodları" hakkındaki bilgilendirmeyle lisansüstü öğrencilerine bu hususlarda farkındalık kazandırıldı. Ardından Prof. Dr. Kürşat Demiryürek tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEP), Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı destekleri ve diğer kamu/özel kuruluşlar ile yürütülen projelerin tanıtımı yapıldı. Aynı günün devamında Atakum Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmeni Erdal İncebacak, Tik Tak Boom adlı sosyal etkinliği barındıran oyunu kursiyerlerle icra etti.

Projenin üçüncü günü, Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal'ın; uluslararası projeler (Erasmus, COST, Horizon 2020) ve proje kodları hakkındaki sunumuyla başladı. Sonrasında, Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu tarafından eğitim bilimleri alanlarından proje örnekleri gösterilip, yanı sıra da proje fikrinin yazım sürecinde ve araştırmanın planlanmasında dikkat edilmesi gereken etik ilkeler hakkında bilgiler verildi.

Projenin dördüncü günü; Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu'nun "proje formları ve projeler için araştırma yapma" konusundaki eğitimiyle; Prof. Dr. Oktay Akbaş'ın "veri tabanlarının kullanımı" başlıklı eğitimine ayrıldı.

OMÜ Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Üyesi Seyfullah Gül'ün "proje bütçelerinin oluşturulması" eğitimi ile OMÜ Ziraat Fakültesi Ön Kuluçka Merkezi'nde Prof. Dr. Güray Erener'in TÜBİTAK ARDEP (1001-1002-3501) Projelerine yönelik bilgilendirici sunumları da projenin beşinci günkü içeriğini oluşturdu.

Projenin son gününde sabah oturumunda Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel tarafından verilen "TÜBİTAK projelerine yönelik proje yazma" eğitimiyle de kursiyer lisansüstü öğrenciler aydınlatıldı.

Kursiyerler gruplar hâlinde proje ürettiler

Projede ayrıca; katılımcıların, 6 kişilik gruplar hâlinde hazırladıkları projeler; Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel, Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu, Doç. Dr. Süleyman Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Şener Şentürk tarafından "Proje Önerileri için Panel" isimli çalışma ile değerlendirildi.

"Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Gören Öğrenciler için Proje Hazırlama Kursu", katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: İHA