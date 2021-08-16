TÜBİTAK DUYURDU! YKS Sınavında ilk 25 bine giren aylık 4000 TL burs verecek!

Her yıl üniversite sınavına giren ve başarı elde eden öğrencilere, çeşitli özel veya devlet kurumları eğitim bursu imkanı veriliyor. TÜBİTAK, resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, öğrencilerin eğitim hayatlarına daha da sıkı sarılması ve kariyer basamaklarını maddi sıkıntı yaşamadan çıkabilmeleri adına, üniversite sınavında ilk 25 bin sıralamaya yerleşen öğrencilere aylık 4000 TL burs imkanı sağlayacak.

YERLEŞTİRME SIRALAMASI BAZ ALINARAK BURS İMKANI SAĞLANACAK

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin Temel Yeterlilik Testinde aldıkları başarı sıralaması baz alınacak. ÖSYM YKS tercih işlemleri devam ederken, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından TÜBİTAK tarafından belirlenen bölümleri tercih eden adaylar bu burstan yararlanacak.