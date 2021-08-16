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  3. TÜBİTAK DUYURDU! YKS Sınavında ilk 25 bine giren aylık 4000 TL burs verecek!

TÜBİTAK DUYURDU! YKS Sınavında ilk 25 bine giren aylık 4000 TL burs verecek!

TÜBİTAK bu yıl YKS sınavında ilk 25 bine giren öğrencilere eğitim bursu vermeye hazırlanıyor. Üniversite sonuçları sonrası yurt içi dahilinde tercih yaptıran öğrenciler aylık 4000 TL burstan yararlanabilecek. Başvuru ve tarihler TÜBİTAK tarafından açıklandı. İşte detaylar...

TÜBİTAK DUYURDU! YKS Sınavında ilk 25 bine giren aylık 4000 TL burs verecek!

Her yıl üniversite sınavına giren ve başarı elde eden öğrencilere, çeşitli özel veya devlet kurumları eğitim bursu imkanı veriliyor. TÜBİTAK, resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, öğrencilerin eğitim hayatlarına daha da sıkı sarılması ve kariyer basamaklarını maddi sıkıntı yaşamadan çıkabilmeleri adına, üniversite sınavında ilk 25 bin sıralamaya yerleşen öğrencilere aylık 4000 TL burs imkanı sağlayacak.

2021 YKS Sınavında ilk 25 bine giren öğrencilere TÜBİTAK aylık 4000 TL burs verecek!

YERLEŞTİRME SIRALAMASI BAZ ALINARAK BURS İMKANI SAĞLANACAK

Burs imkanından yararlanmak isteyen öğrencilerin Temel Yeterlilik Testinde aldıkları başarı sıralaması baz alınacak. ÖSYM YKS tercih işlemleri devam ederken, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından TÜBİTAK tarafından belirlenen bölümleri tercih eden adaylar bu burstan yararlanacak. 

2021 YKS Sınavında ilk 25 bine giren öğrencilere TÜBİTAK aylık 4000 TL burs verecek!

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