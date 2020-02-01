TÜBİTAK, lise öğrencilerine yönelik desteklerini açıkladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ile ilgili medya organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'yla ilgili basında çıkan haberlere yönelik açıklamada bulundu. Arda Mavi ve Zeynep Dikle isimli öğrencilerin 2018 yılında "Sesgoritma" adlı projeyle yarışmaya başvurdukları ve kodlama alanında birincilik ödülüne layık görüldüğünü açıklayan TÜBİTAK, basında çıkan "Burs bulamadıkları için yurt dışına çıkamıyorlar" haberini yalanladı.

Lise öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilimler alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Teknolojik Tasarım ve Yazılım alanlarında "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması" düzenliyor. Uluslararası Proje Yarışmaları'nda dereceye giren öğrencilere aylık 2 bin TL'ye kadar burs veriliyor.

TÜBİTAK'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, "Basında yer alan haberlerde isimleri geçen Arda Mavi ve Zeynep Dikle isimli öğrencilerin, 2018 yılında, "Sesgoritma" adlı projeleriyle, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na başvurmuş ve Kodlama alanında Birincilik Ödülüne layık görülmüşlerdir. Daha sonra öğren-cilerimiz, Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda (ISEF) ülkemizi temsil etmek üzere TÜBİTAK tarafından ABD'ye gönderilmiştir. Bu yarışma kapsamındaki seyahat, konaklama ve günlük ihtiyaç gibi tüm masraflar kurumumuz tarafından karşılanmıştır. Öğrencilerimiz, ISEF etkinliği sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank tarafından kabul edilmiş, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile de bir çok kez görüşerek taleplerini iletmişlerdir. 2019 yılına kadar uluslararası proje yarışmalarında yalnızca ilk 3'e giren öğrencilere ödül verilirken; bizzat habere konu olan öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda, ISEF'te "dördüncülük" derecesi elde edenlere de 2205 Lisans Burs Programından yararlanma imkânı tanınmıştır. Yine bu yıl bu programdan destek almaya hak kazanan öğrencilerimizin kendilerine verilen yurt içindeki burslarını yurt dışındaki kurumlarda da kullanabilmeleri mümkün hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

TÜBİTAK tarafından yapılan bilgilendirme kapsamında 2205 Lisans Burs Programı Başvuru ve Kabul Koşulları" hakkında da bilgi verildi. Söz konusu koşullar gereğince; öğrencilerin burs alabilmeleri için üç şartı sağlamaları gerektiği aktarıldı. TÜBİTAK'ın 2205 Lisans Burs Programı yaptığı açıklamaya göre, "Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışarak dereceye girmek, üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'na başvuru yap-mak. Bu bilgiler ışığında, 2205 Lisans Burs Programı'ndan yararlanamadığı iddia edilen öğrencimizin durumu değerlendirildiğinde: Herhangi bir üniversitenin örgün öğretim programlarına kayıt yaptırmadığı, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı'na herhangi bir burs başvurusu yapmadığı görülmüştür. 2205 Lisans Burs Programı kapsamında yukarıda belirtilen şartları ve koşulları sağlayamamaktan kaynaklanan bu konunun ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki öncü kurumu TÜBİTAK'ı yıpratmak üzere haberlere konu edilmesi büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA