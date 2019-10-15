TÜBİTAK projesi yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi

Bilecik'te, 2019 eğitim öğretim yılında e-Twinning ve TÜBİTAK projesi yürütücülerine düzenlenen törenle teşekkür belgeleri verildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan törenle tüm proje yürütücüsü öğretmen ve idarecileri teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi. Tören sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, ilimiz geneli eTwinning faaliyetlerinde ve TÜBİTAK Destekleme Programı kapsamında yürütmüş oldukları başarılı projeler sonucunda teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğretmenlerimize belgelerini takdim ettik" dedi.

Kaynak: İHA