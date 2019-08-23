TUBİTAK ‘Samsun Bilim Merkezi’ne desteğini çekti

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Samsun Bilim Merkezi'ne verdikleri desteği çektiklerini açıkladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) konferans vermek için Samsun'a gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Prof. Dr. Mandal'ın programı, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konulu konferans ile devam etti.

"Samsun'da medikal kümelenme Türkiye'de dikkat çekecek boyutta"

Konferans öncesinde söz alan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun'da medikal kümelenmenin Türkiye'de dikkat çekecek boyutta ve çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü en çok ithalat yaptığımız alanlardan birisi. Bu alanın olması gereken noktaya çekilmesi herkesin bir hassasiyeti ve gayreti var ama maalesef hala istenilen noktada değil. Başkanımız da bunun farkında olarak, o alanı yerinde görmek istediler. Bu anlamda başkanımızla beraber öğlen saatlerine kadar sanayi bölgesindeydik ve üretim yapan sanayicilerle bir araya geldik. Başkanımız buraya gelirken tabii ki üniversitemizin fotoğrafını çekerek geldi. Neredeyiz? Hangi noktadayız? Olmamız gereken seviyede miyiz? Sorularının cevaplarını hep birlikte göreceğiz" dedi.

"OMÜ'yü istenilen noktaya taşıyabilmemiz, gayretle çalışmamızla mümkün"

OMÜ'yü istenilen noktaya taşıyabilmelerinin hep birlikte buna inanıp ve gayretli bir şekilde çalışmalarıyla mümkün olduğunu kaydeden Rektör Bilgiç, "Sınırsız bütçe imkanlarımız yok. Dünyanın hiç yerinde de yok. Bizden daha fazla AR-GE bütçesine sahip ülkeler dahi bu bütçeleri kullanırken çok hassas davranıyor. Kurumların gerçeklerini ve ihtiyaçlarını, hep birlikte düşünerek, bunları en verimli alanlarda kullanma planları yapmalıyız. Bizim sadece bir çalışma yapmak için veya akademik fikirlerimizi tamamlamak adına yaptığımız her şey attığımız her adım israf ve ülkemizin yararına uzak sonuçlar getirmekte olduğunu hepimiz farkındayız. Artık bunu farkında olan bilim camiasının hakkı teslim etmesini, ülke sevgisinin, vatan sevgisinin buradan geçtiğini bilmesi ve gereğini yerine getirmesi lazım. Belki rakamlara bakarak değil en iyi ve en yararlı sonucun öne çıktığı süreçlere geçmemiz gerekiyor. Fakat adaletli değerlendirme sistemi kurabilmek adına, rakamlarla belirlediğimiz bazı kriterlerin olduğunu ve bunun arasında kaldığımızı farkındayız. Bunları da değiştirecek adımları hep birlikte atacağız" diye konuştu.

"Bilim, teknoloji ve yenilikler üniversiteyle değer kazanıyor"

Bilim, teknoloji ve yeniliklerin üniversiteyle anlam kazandığını vurgulayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, "Sabah ilk olarak MEDİKÜM Derneği ve sanayicilerle bir araya geldik. Bizim açımızdan bilim, teknoloji ve yenilik noktasında önemli ve kritik bir kitlenin oluştuğu bir nokta olarak görüyoruz. Bunun da üniversiteyle anlam kazandığını ve sonraki aşamalarda da yine üniversiteyle değerleneceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ziyaretimizi planlamışken, değerli hocamız Prof. Dr. Sait Bilgiç'e üniversiteyi ziyaret etmek istediğimi ilettim. Sağ olsun çok dar bir zamanda bu organizasyonu gerçekleştirdi. Ben bu yaz gününde katılımın bu denli yoğunluğun olacağını hiç düşünmemiştim, o nedenle katılımcıların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım amaca uygun bir katkı sağlamış olurum. Konuşmamın başlığı "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler'. Kendimce ya da kurumumca bir durum değerlendirmesi olacak. Bu yaparken öncelikle Türkiye'nin dünyadaki akımlar boyutuyla giriş gelişme noktasında değerlendirmesini yapacağım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizde oluşturulmuş 9 politik kuruldan birisi olan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu. O kurul ile ilişkilendirilmiş bir şekilde biraz daha makro boyutta Türkiye'deki durumun değerlendirilmesini yaparak sonrasında konuşma başlığında belirtildiği gibi TÜBİTAK'ta yeni süreçlerimiz nelerdir bunları ele alacağız" şeklinde konuştu.

"Önceliklendirilmemiş bir süreç yönetilememiş bir süreçtir"

Üniversitelerde hedef odaklı yaklaşımlar kapmasında etki, çıktı ve süreç konusuna değinen Mandal, "Anahtar kelimelerimizden bir tanesi etki odaklı bir süreç, etki odaklı bir süreci sosyoekonomik bir faydaya dönüştürebilme. Bunu nasıl yapacağımızın yaklaşımı süreci girdi ve çıktı temelinde değil tamamen etki odaklı, etkiye göre çıktı tasarımı. Bunu üniversiteye indirgediğimiz zaman şunu görüyoruz. Türkiye'de üniversitelerimiz araştırma yapıyor fakat çok sınırlı sayıda üniversitelerimiz araştırmayı yönetiyor. Etkiden çıktıya bir süreci yönetebilmek için araştırmayı yapmaktan daha çok, araştırmayı yönetmek gerekiyor. Araştırmayı yönetmekten kastımız bazı şeyleri önceliklendirmek demek. Önceliklendirilmemiş bir süreç yönetilememiş bir süreç demektir. O yüzden mutlaka beklenen çıktıyı etkiye dönüştürebilmek için, üniversitelerimizin araştırma yönetim sürecini geliştirmeleri gerekiyor" ifadelerin kullandı.

"27 farklı teknoloji alanını değerlendirmeye aldık"

TÜBİTAK'ın çalışma aşamalarının detaylarının altını çizen Prof. Dr. Mandal, "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu olarak dünyadaki bütün gelişmelere bakarak, Dünya Ekonomik Forumu gibi birçok göstergeye bakan 27 farklı teknoloji alanını değerlendirmeye aldık. Bu çalışma bizim için kendi ekosistemimizin ihtiyaçları noktasında çalışma yapıldı. Çalışma yaparken iki ana eksende yapıldı. Bir tanesi az önce de açıkladığım etki boyutundaydı. Etkiyi ekonomik etki, toplumsal fayda etkisi ve ulusal güvenlik etkisi olarak gruplandırıyoruz. Güvenlik çok önemli, ulusal güvenlik sadece savunma değil, dijitalleşmesinin beraberinde getirdiği risklerden oluşan güvenliği örnek verebiliriz. Evet, bu teknolojileri buluyoruz, 27 farklı teknolojiyi etki anlamında önceliklendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bunu yaparken etkisi yüksek olanın yapılabilirliğini de değerlendiriyoruz. Yapılabilirlikte, akademik bilgi birikimi birinci sırada, sonrasında özel sektörlerin yetkinliği, araştırma altyapıları, patent yönetimi, insan kaynağı ve finansmana erişimi gibi pek çok neden var ama en önemlisi belirli bir aşamaya gelinip gelinmediğini doğru bir şekilde tespit edebilmektir" açıklamasında bulundu.

TÜBİTAK, Samsun Bilim Merkezine desteğini çekti

Konferansta daha sonra soru cevap bölümüne geçildi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal bu bölümde bir soru üzerine çeşitle sebeplerle Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri Samsun Bilim Merkezine verdikleri desteği çektikleri bilgisini paylaştı.

Konferansın sonunda Rektör Bilgiç konuğuna, bu yıl TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülü almaya hak kazan Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ve daha önce aynı ödülü alan emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Fevzi Köksal ile birlikte hediyelerini sundu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal Samsun Teknopark'ta

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Samsun Teknopark, OMÜ-TTO, AR-GE ve kuluçka firmalarını da ziyaret etti. Samsun Teknopark ziyaretinde Genel Müdür Dr. Buğra Çolak'tan Teknopark hakkında bilgi alan Prof. Dr. Mandal, ardından kuluçka ve ön kuluçka merkezini ziyaret ederek Samsun Teknopark Bilim Atölyesinde etkinlik gerçekleştiren çocuklarla sohbet etti. Çocuklar ve eğitmenden etkinlikler hakkında bilgi alan Prof. Dr. Mandal, daha sonra BiggSamsun girişimcilerinin eğitimine katılarak, girişimci adaylarıyla projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretine Samsun Teknopark Ar-Ge firmaları Nibiru Teknoloji, Mikroliz Biyoteknoloji, Bulut Ar-Ge Yazılım ve kuluçka firması SDATAM ziyaretiyle devam eden Mandal, firmaların geliştirdikleri ürün ve faaliyetleri hakkında sorular sordu. Nibiru Teknoloji geliştirdikleri mobil ultrason cihazını, Mikroliz Biyoteknoloji ilaç ve ürünlerini anlatırken Bulut AR-GE ve SDATAM geliştirdikleri yazılımları anlattı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisini (OMÜ-TTO) de ziyaret eden Prof. Dr. Mandal, Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ve modül uzmanlarıyla sohbet ederek gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a Samsun Teknopark ziyaretinde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Genel Müdür Dr. Buğra Çolak, OMÜ-TTO Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, Teknopark ve TTO personeli eşlik etti.

Kaynak: İHA