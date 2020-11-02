TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak! Başvurular ne zaman, nereden yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak. Peki başvurular ne zaman ve nereden yapılacak?

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 11 Ar-Ge personeli, 5 teknisyen ve 1 memur istihdam edilecek.

TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Memur pozisyonu için 6 Kasım'a, diğer pozisyonlar için 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde görev yapmak üzere de 1 teknisyen alınacak. Başvurular, 6 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Diğer taraftan, Ahiler Kalkınma Ajansı çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 4, İzmir Kalkınma Ajansı da 6 personel alacak.

Ahiler Kalkınma Ajansının 2 uzman personel, 1 destek uzmanı ve 1 hukuk müşavirini kapsayan alımı için 30 Kasım-11 Aralık, İzmir Kalkınma Ajansının 3 uzman personel, 1 iç denetçi ve 2 destek personelinden oluşan alım planı kapsamında da 23 Kasım-4 Aralık döneminde ''ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr'' internet adresinden başvuru yapılabilecek.