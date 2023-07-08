TÜBİTAK'tan duyuru geldi! 214 kişi istihdam edilecek: Son başvuru tarihi belli oldu

İşsizlerin sayısının artış göstermesiyle beraber TÜBİTAK tarafından işsizlikle mücadele kapsamında çalışmalar başlatıldı. 214 kişilik dev kadro açılırken TÜBİTAK'ta çalışmak isteyenler araştırmalara başladı.

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TÜBİTAK'tan duyuru geldi! 214 kişi istihdam edilecek: Son başvuru tarihi belli oldu

TÜBİTAK istihdam atağına geçerken 214 kişilik ilan yayımlandı. 23 Temmuz itibariyle son bulacak başvurular için duyurular yapıldı. 214 Aday Araştırmacı istihdam edilecek. Adayların başvurularını TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden işlemler tamamlanacak. 

TÜBİTAK İSTİHDAM İLANI

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