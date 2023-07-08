TÜBİTAK'tan duyuru geldi! 214 kişi istihdam edilecek: Son başvuru tarihi belli oldu İşsizlerin sayısının artış göstermesiyle beraber TÜBİTAK tarafından işsizlikle mücadele kapsamında çalışmalar başlatıldı. 214 kişilik dev kadro açılırken TÜBİTAK'ta çalışmak isteyenler araştırmalara başladı.