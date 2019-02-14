TÜ'de "Mirasımızın İzinde 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı" düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliğiyle "Mirasımızın İzinde 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı" düzenlenecek.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, çalıştayın 16 Şubat cumartesi günü Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceği belirtildi.

Çalıştayda TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun yanı sıra Türkiye ve Balkanların önemli siyaset, akademi ve sivil toplum alanında önde gelen isimlerinin ağırlanacağı belirtildi.

Açıklamada, 9 Balkan ülkesi ve Türkiye’den akademisyenler ile STK temsilcilerinden 45 konuşmacının yer alacağı oturumlarda, ülkelere göre yaşanan zorluklarda avantaj ve dezavantajlar belirlenerek, tespit edilen zorlukların önceliklerine göre derecelendirilmesi, mevcut zorluklara yönelik yeni çözüm önerileri ve yeni fikirler, ortaklıklar, işbirlikleri geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çalıştayı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

KADEM Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin de çalıştayda çok sayıda siyaset, akademi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya geleceğini belirterek, "Amacımız devletimizin dış politikasının önemli bir parçası olan soydaşlarımıza desteğinin farkında olarak sivil toplum nezdinde farkındalığı arttırmak, kadın sorunları ile ilgilenen sivil toplum kuruluşları arasında ortaklıklar ve iş birliklerinin geliştirilmesinde katkı sunacak bir zemin oluşturmak. Ayrıca çok kültürlü bir toplum içerisinde yaşayan soydaşlarımıza milli ve manevi değerlerin aktarımı konusunda sivil toplum kuruluşları ve akademisyenleler arasında bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın düzenleme komitesinde yer alan Dr. Nilgün Tabakoğlu ise, soydaşların cesaret, mücadele ve bağlılıklarıyla Türk kültür ve değerlerini yaşatmaya çalıştığını aktardı.





Kaynak: AA