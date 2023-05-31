TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik’ten süt fiyatlarına ilişkin açıklama: "Süt-yem paritesi en az 1,5 olmalıdır"

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklama ile üretici ve tüketicilerin Dünya Süt Günü'nü kutladı. Sütün insan sağlığındaki önemine dikkati çeken Çelik, Türkiye'de süt tüketiminin yetersiz olmasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

YAYINLAMA
Google News
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik’ten süt fiyatlarına ilişkin açıklama: "Süt-yem paritesi en az 1,5 olmalıdır"

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Çiğ süt yem paritesinin en az 1,5 seviyesinde olması mutlaka sağlanmalıdır. Üretici 1 kilogram süt satıp 1,5 kilogram yem alamaz ise yeterli geliri elde etmesinden söz etmek mümkün değildir" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklama ile üretici ve tüketicilerin Dünya Süt Günü'nü kutladı. Sütün insan sağlığındaki önemine dikkati çeken Çelik, Türkiye'de süt tüketiminin yetersiz olmasının üzüntü verici olduğunu belirtti. Çelik, süt tüketiminin artırılması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ülkemizde gelişme çağındaki çocuklarda yapılan araştırmalarda çocukların üçte ikisinin yetersiz süt tükettiği, 18 yaş altı çocuklara yönelik yapılan başka bir araştırmaya göre ise çocukların dörtte üçünün süt, peynir, yoğurt gibi besinleri önerilenin altında tükettiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre insanlarımızın sütü çay ve gazlı içeceklerden daha az tükettiği de acı bir gerçektir. Ülkemizde yıllık süt tüketiminin yaklaşık olarak kişi başı 40 kilogram ile oldukça yetersiz olması düşündürücü ve üzüntü verici bir durumdur. Dolayısıyla süt tüketiminin artırılması sağlıklı nesiller yetiştirebilmemizin ön şartlardan birisidir. Süt içme alışkanlığı sağlanmalı ve tüketimin yaygınlaştırılmasına yönelik özendirici ve teşvik edici çalışmalar yapılmalıdır."

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik’ten süt fiyatlarına ilişkin açıklama: "Süt-yem paritesi en az 1,5 olmalıdır"

"Süt-yem paritesi en az 1,5 olmalıdır"

Süt tüketimi yanında süt üretiminin artırılması gerektiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Sütü uygun fiyatlardan bolca tüketmek için üretimin artırılması gerekmektedir. TÜİK 2022 yılında çiğ süt üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında azaldığını açıkladı. Bu azalışta girdi maliyetlerinin olumsuz yansımaları ile hayvan varlığındaki bir miktar azalışın mutlak etkileri olmuştur. Süt üretimindeki azalış kırmızı et üretimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Ana olmazsa dana olmaz, dana olmazsa süt de, et de olmaz diye bir söz var. Bu nedenle süt ve et üretiminin artırılması için sektörün lokomotifi olan üreticilerin ve yetiştiricilerin el üstünde tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Çiğ süt/yem paritesinin en az 1,5 seviyesinde olması mutlaka sağlanmalıdır. Üretici 1 kilogram süt satıp 1,5 kilogram yem alamaz ise yeterli geliri elde etmesinden söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla üretici ve yetiştiriciye refah seviyesini artıracak sürdürülebilir bir gelir sağlanmalı, hayvancılık destekleri artarak devam etmeli, sürekli artan yem fiyatlarına yönelik radikal tedbirler alınarak yem fiyatları makul seviyelere çekilmelidir. Bunlar sağlanırsa üretici de, tüketici de mutlu olur. Türkiye mutlu olur."

Şampiyonluk kutlamasına o sevinç damga vurdu, Erden Timur ile Lucas Torreira'nın sevinci sosyal medyayı salladı!Şampiyonluk kutlamasına o sevinç damga vurdu, Erden Timur ile Lucas Torreira'nın sevinci sosyal medyayı salladı!

Altın madalyalı milli okçu Fatma Maraşlı, Hırvatistan’da Türkiye’yi temsil edecekAltın madalyalı milli okçu Fatma Maraşlı, Hırvatistan’da Türkiye’yi temsil edecek

CHP'den Sonra İYİ Parti'de de değişim sesleri yükselerek Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşmeler başladıCHP'den Sonra İYİ Parti'de de değişim sesleri yükselerek Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşmeler başladı

Galata Köprüsü'nün altından geçen tur teknesinin üst bölümü köprüye çarptı.Galata Köprüsü'nün altından geçen tur teknesinin üst bölümü köprüye çarptı.

Ekşi Sözlük'te bir skandala daha imza atıldı, AK Partili esnaflar fişlendi, boykot çağrısı yapıldı!Ekşi Sözlük'te bir skandala daha imza atıldı, AK Partili esnaflar fişlendi, boykot çağrısı yapıldı!

Başkan Ali Koç 42 Milyon harcadı, yine de başarılı olamadıBaşkan Ali Koç 42 Milyon harcadı, yine de başarılı olamadı

Şampiyon hoca konuştu, "Burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez!"Şampiyon hoca konuştu, "Burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez!"

Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesinin detayları belli oldu, Biden'ın o açıklaması çok şaşırttı!Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesinin detayları belli oldu, Biden'ın o açıklaması çok şaşırttı!

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiGalatasaray, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret zammı için Haziran ayında bir araya gelmek için hazırlanıyor
Vodafone açıkladı: İkinci el telefon hizmetine yenilik geldi
Vodafone açıkladı: İkinci el telefon hizmetine yenilik geldi
Altın Döviz Borsada son durum ne? Seçim sonrası Dolar EURO ,Altın Ve Borsa'da tahminler şu şekilde!
Altın Döviz Borsada son durum ne? Seçim sonrası Dolar EURO ,Altın Ve Borsa'da tahminler şu şekilde!
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine bugün başlıyor
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine bugün başlıyor
Son Haberler
Dikkat Dikkat! Uzmanlar uyardı! Sahte güneş gözlükleri tehlike saçıyor
Dikkat Dikkat! Uzmanlar uyardı! Sahte güneş gözlükleri tehlike saçıyor
Sahte içki yine piyasada! Yakalanmasalardı binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi
Sahte içki yine piyasada! Yakalanmasalardı binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi
TÜİK açıkladı: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla(GSYH) 2023 yılı birinci çeyreğinde %4,0 arttı
TÜİK açıkladı: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla(GSYH) 2023 yılı birinci çeyreğinde %4,0 arttı
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik’ten süt fiyatlarına ilişkin açıklama: "Süt-yem paritesi en az 1,5 olmalıdır"
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik’ten süt fiyatlarına ilişkin açıklama: "Süt-yem paritesi en az 1,5 olmalıdır"
Şırnak'ta yeni Günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni petrol bulundu
Şırnak'ta yeni Günlük 15 bin varil petrol çıkacak yeni petrol bulundu
Yunan Medyası, Türk ve Yunan ekonomisini karşılaştırdı
Yunan Medyası, Türk ve Yunan ekonomisini karşılaştırdı
Çok Okunanlar
Şampiyon hoca konuştu, "Burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez!"
Şampiyon hoca konuştu, "Burada yaşadığım şampiyonluk paha biçilemez!"
Başkan Ali Koç 42 Milyon harcadı, yine de başarılı olamadı
Başkan Ali Koç 42 Milyon harcadı, yine de başarılı olamadı
Galata Köprüsü'nün altından geçen tur teknesinin üst bölümü köprüye çarptı.
Galata Köprüsü'nün altından geçen tur teknesinin üst bölümü köprüye çarptı.
CHP'den Sonra İYİ Parti'de de değişim sesleri yükselerek Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşmeler başladı
CHP'den Sonra İYİ Parti'de de değişim sesleri yükselerek Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşmeler başladı
DSİ'nin Anadolu'daki yeni dev sulama barajları inşası ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor
DSİ'nin Anadolu'daki yeni dev sulama barajları inşası ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor
Sebze ve meyveyi Samsun üretiyor,Türkiye'nin 81 ilindeki ve dünyadaki mutfakları Tüketiyor
Sebze ve meyveyi Samsun üretiyor,Türkiye'nin 81 ilindeki ve dünyadaki mutfakları Tüketiyor
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı
Fatih Portakal hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı, adayını da açıkladı