TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: “Dünya Süt Günü kutlu olsun”

1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Dünya Süt Gününün Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu tarafından 19 yıldır aralıksız kutlanan anlamlı bir gün olduğuna dikkat çekerek başta koyun ve keçi yetiştiricileri olmak üzere tüm süt üreticileri ile süt sektöründe üretimin ve dağıtımın tüm aşamalarında hizmet veren çalışanların ve yıl boyunca süt tüketen vatandaşların Dünya Süt Gününü kutladı.

Genel Başkan Çelik mesajında, 1 Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle tüm vatandaşlarımızı süt içmeye davet ederken özellikle de koyun ve keçi sütünün daha fazla tüketilmesini arzu ettiklerini ifade ederek, "Süt, insan sağlığı için besin değeri oldukça yüksek bir gıda maddesidir. Özellikle de keçi sütünde bulunan zengin vitamin ve mineral içeriği ile ana sütü kadar değerli olduğu bilim adamlarınca ispatlanmıştır. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin keçi sütü tüketmeleri sağlıklı ve organik beslenme adına son derece faydalıdır. Dolayısıyla koyun ve keçi sütü her gün muntazaman tüketilmesi gereken en temel besindir. Bilim insanlarınca kanıtlanmış duruma göre her insan günlük belirli miktarda süt veya süt ürünlerini mutlaka tüketmelidir. Gelişmiş ülkelerde yakalanan süt ve süt ürünü tüketim oranını bizde ülkemizde yakalamalıyız" dedi.

Süt milli meselemiz olmalı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, sütün stratejik önemi nedeniyle milli mesele olarak düşünülmesi gereğine işaret ederek, "Korona virüs süreci de gösterdi ki, süt ve peynir, yoğurt, dondurma, sütlü tatlılar, süt tozu gibi süt ürünleri grubu stratejik temel gıda maddeleridir. Dolayısıyla süt üretimi ve tüketimi de sağlık ve eğitim sektörleri gibi "Milli Mesele" olarak değerlendirilmelidir. Çobandan, yetiştiriciye, dağıtıcıdan, market reyon sorumlusuna, vatandaşa kadar tüm süreçte seferberlik ilan ederek üretim ve tüketim noktasında dünya liderliğini hedeflemeliyiz. Hedef yılda kişi başı 100 litre süt grubu ürünleri tüketimi olmalıdır. İhracat noktasında da ihraç ettiğimiz ilk 5 ürün arasında süt sektörü yerini almalıdır" dedi.

Süt üreticilerinin sorunları ve çözüm önerileri noktasında Merkez Birliği olarak hazırlanan raporları Tarım ve Orman Bakanlığı ile sürekli paylaştıklarını ifade eden Genel Başkan Çelik, "Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, böylesine özel günlerimiz yanında en zor günlerimizde de hep yanı başımızda olan, ülkemiz tarım ve hayvancılığının yüz akıdır. Sektörümüz adına kendisine minnet duygularımızla birlikte teşekkür ediyoruz. Her yıl Ulusal Süt Konseyince çiğ süt için belirlenen referans fiyatları kapsamına koyun ve keçi sütünün de dahil edilerek koyun keçi sütü referans fiyatlarının da açıklanmasını istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Çelik, mesajını, "1 Haziran Dünya Süt gününü bir kez daha kutlarken bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı günde en az 1 bardak süt içmeye ve özellikle de koyun ve keçi sütü içmeye davet ediyorum" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İHA