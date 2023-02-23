Tudor Baluta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tudor Baluta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tudor Baluta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tudor Baluta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tudor Baluta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tudor Baluta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tudor Baluta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tudor Baluta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tudor Baluta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tudor Baluta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tudor Baluta 27 Mart 1999 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Tudor Cristian Băluţă şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tudor Baluta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Tudor Baluta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tudor Baluta'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tudor Baluta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tudorbaluta/

Tudor Baluta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tudor Baluta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tudor Baluta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tudor Baluta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Viitorul U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Viitorul

31 Ocak 2019 yılında Brighton

1 Şubat 2019 yılında FC Viitorul

30 Haziran 2019 yılında Brighton

17 Ocak 2020 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2020 yılında Brighton

6 Ekim 2020 yılında Dinamo Kiev

30 Haziran 2021 yılında Brighton

12 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

Tudor Baluta kimdir

Tudor Baluta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tudor Baluta şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Tudor Baluta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 6 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Tudor Baluta nereli

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