Tudor Butucel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tudor Butucel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tudor Butucel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tudor Butucel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tudor Butucel 14 Ağustos 2003 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tudor Butucel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tudor Butucel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tudor Butucel'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 31 Ağustos 2027 tarihinde bitmektedir.

Tudor Butucel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b.tudor_10/

Haberin Devamı

Tudor Butucel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tudor Butucel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tudor Butucel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tudor Butucel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2020 yılında Rakow U19

24 Ağustos 2022 yılında Petrocub

Tudor Butucel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tudor Butucel şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tudor Butucel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSCT Buiucani ChișinăuRakow Czestochowa

Moldova U20 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.